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بعد تتويجه بالكرة الذهبية

زيدان يُهنئ كريم بنزيما بعامه الاستثنائي

2022-10-18 الساعة 8:51
زيدان يُهنئ كريم بنزيما بعامه الاستثنائي
المواطن - الرياض

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وجه نجم الكرة الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، رسالة إلى مواطنه كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

رسالة زيدان

وقال زيدان في رسالته إلى كريم بنزيما: “لقد رأيتك تعمل كثيرًا لتحقق تقدمًا في مستواك وتصبح ما أنت عليه، لقد سعيتَ دائمًا إلى التحسن، اليوم، هذه الكأس تكافئ ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي!”.
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ChampionsLeague
وأضاف مدرب ريال مدريد السابق في رسالته عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”: “أتمنى أن تستمر في إسعادنا في ريال مدريد وخلال نهائيات كأس العالم مع منتخب فرنسا”. وأصبح كريم بنزيما خامس لاعب فرنسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد كل من؛ ريمون في 1958، ميشيل بلاتيني أعوام 1983، 1984 و1985، جان بيير بابان في 1991، وزيدان عام 1998.  
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema

تألق كريم بنزيما

وخطف كريم بنزيما صاحب الـ34 عامًا، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الموسم الرياضي الماضي، حيث نجح في تسجيل 44 هدفًا خلال 46 مباراة، بينهم 15 في دوري أبطال أوروبا. وساهم بنزيما في تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا، وحصد جائزة الهداف في البطولتين، كما حصد لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid
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