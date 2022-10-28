زيوت السيارات لا يمكنها قطع مسافة 10 آلاف كم

أكد خبير أعطال السيارات خالد بن علي، أنه لا يوجد زيت سيارات على الكرة الأرضية قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو.

فيديو | خبير أعطال السيارات خالد بن علي: "لا يوجد زيت على الكرة الأرضية قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QX9l9qtxqk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2022

وقال ابن علي خلال لقائه بقناة الإخبارية عبر نشرة النهار: “لا يوجد زيت يمشيك 5 أو 10 آلاف، ولا يوجد شركة على الكرة الأرضية تضع على العلبة أن الزيت قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف، ولكن هذه اجتهادات من الشركات والموظفين، كما أن الشركة نفسها لا تنصح بذلك ولا يكتب على العلبة وهذا الكلام غير موجود تمامًا”.

وأضاف: “هذا الكلام عشوائي، المفروض أن كل شركة تكتب على عبوة الزيت الممشى والتوصيات، والحد الأقصى للزيت 7 آلاف كيلو متر”.