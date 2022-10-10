سؤال صعب لـ تركي الميزاني

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مفرح الشقيقي يسأل #تركي_الميزاني: هل تقبل أن تبيع قصائدك؟.. شاهد كيف رد الشاعر @turky2000as@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XCDPSVpH56— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2022
مفرح الشقيقي يسأل الشاعر #تركي_الميزاني: كم توصل أجور شعراء المحاورة؟@turky2000as@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BrgwrPeKjn— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2022