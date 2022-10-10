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بشأن بيع قصائده

سؤال صعب لـ تركي الميزاني

2022-10-10 الساعة 1:23
سؤال صعب لـ تركي الميزاني
المواطن - الرياض
وجه الإعلامي مفرح الشقيقي، مقدم برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، سؤالًا إلى الشاعر تركي الميزاني عن بيع قصائده.

بيع القصائد: 

ورد الميزاني خلال الحوار: “هل يوجد مشترون؟ لو يوجد ما عندي مشكلة”، موضحًا أنه سمع قبل ذلك ببيع القصائد لكنه لم يمر الأمر عليه شخصيًّا. وكرر الشقيقي السؤال، فرد الشاعر بأنه لا يقبل بيع قصائده، مرجعًا ذلك باحترامه لشعره.

أجور شعراء المحاورة:

كذلك وجه الإعلامي سؤالًا للشاعر بخصوص أجور شعراء المحاورة، وقال الشقيقي في سؤاله: “كم توصل أجور شعراء المحاورة”، ليكتفي الميزاني بالرد: “الحمد لله خير”. ورفض ذكر أي مبالغ محددة.

شاعر المليون: 

كما كشف الشاعر تركي الميزاني، عن سبب ابتعاده عن شعر النظم وحضور الأمسيات الشعرية بعد المشاركة في برنامج “شاعر المليون”، وقال: شاعر المليون برنامج أخذ منا الكثير، كأفكار وكقصائد، والشاعر يجب عليه أحيانًا التأني، ويحرص على ما يقدمه، يجب عليها أنه ما يطلع إلا بشيء يواكب مسيرته. وتابع: المحاورة تأخذ مني الوقت الكثير، ربما هو خوف أحب شعر النظم، ولازم يسير في اتجاه واحد، وإذا دعيت لأمسية شعرية نظمية، لا لدي مانع إذا كانت تليق بالشعر والشعراء ما عندي مانع وأحب شعر المحاورة.
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