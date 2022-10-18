سؤال لـ سكني: أين سكن المطلقات وسط جدة؟

طالبت مواطنة بالاستعلام عن حقيقة وجود خدمات قريبة ومدارس بالقرب من سكن المطلقات بوسط جدة على غرار الخدمات المتاحة للسكن شمال جدة. شكاوى وقالت مواطنة في شكوى إلى حساب العناية بالمستفيدين لبرنامج سكني على موقع تويتر“: أريد رؤية السكن وموقعه في جدة منطقة الوسط. وسألت المواطنة: هل صحيح أن السكن متوفر فقط بشمال جدة لا خدمات ومدارس قريبة لم أسمع أحد يتحدث عن سكن المطلقات بوسط جدة. البلاغ عن المخالفات ورد حساب العناية بالمستفيدين لسكني أنه من الضروري تواصل المواطنة عبر الرسائل الخاصة للإفادة والتزويد ببعض البيانات حفاظاً على خصوصية المعلومات. أهداف سكني يهدف برنامج سكني إلى تمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، كما يتيح البرنامج لجميع المستفيدين دفع سعر الوحدة على أقساط بدون فوائد بشرط استيفائهم الشروط التي تضعها الوزارة لهم.