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سابع جولات دوري روشن الأكثر تسجيلًا للأهداف

2022-10-12 الساعة 2:17
سابع جولات دوري روشن الأكثر تسجيلًا للأهداف
المواطن - مروة نبيل

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تُعد الجولة السابعة من دوري روشن السعودي التي اُختتمت منافساتها بالأمس، هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الموسم الرياضي الحالي.

الجولة السابعة الأكثر تسجيلًا

وأُقيمت 8 مباريات في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وشهدت تسجيل 23 هدفًا، حيث انتهت 6 مواجهات بالفوز، فيما خيم التعادل بنتيجة 1/1 على مباراتي الهلال والشباب، وضمك مع الاتحاد.
كورونادو في مباراة ضمك والاتحاد
مباراة ضمك والاتحاد – المصدر spl
وفاز الطائي على الرائد بهدفين مقابل هدف، وتغلب الوحدة على الباطن، والخليج على الفتح بالنتيجة ذاتها، وتجاوز أبها التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكسب الاتفاق فريق الفيحاء بثلاثية، وتفوق النصر على العدالة بنتيجة 4/1.
النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
وشهدت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي احتساب 4 ركلات جزاء، أهدرت اثنتان عن طريق مهاجم الهلال، أوديون إيغالو، ونجم الفتح، كويفا، وسجل لاعب الخليج سوكول تسيكاليشي، وأحرز نجم العدالة، كريستوفر.
الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها. ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.
نادي الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
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