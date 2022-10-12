سابع جولات دوري روشن الأكثر تسجيلًا للأهداف

تُعد الجولة السابعة من دوري روشن السعودي التي اُختتمت منافساتها بالأمس، هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الموسم الرياضي الحالي.
الجولة السابعة الأكثر تسجيلًا
وأُقيمت 8 مباريات في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وشهدت تسجيل 23 هدفًا، حيث انتهت 6 مواجهات بالفوز، فيما خيم التعادل بنتيجة 1/1 على مباراتي الهلال والشباب، وضمك مع الاتحاد.
وفاز الطائي على الرائد بهدفين مقابل هدف، وتغلب الوحدة على الباطن، والخليج على الفتح بالنتيجة ذاتها، وتجاوز أبها التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكسب الاتفاق فريق الفيحاء بثلاثية، وتفوق النصر على العدالة بنتيجة 4/1.
وشهدت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي احتساب 4 ركلات جزاء، أهدرت اثنتان عن طريق مهاجم الهلال، أوديون إيغالو، ونجم الفتح، كويفا، وسجل لاعب الخليج سوكول تسيكاليشي، وأحرز نجم العدالة، كريستوفر.
ترتيب دوري روشن
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحادبـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها.
ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.