سالم الدوسري ومادو يُشاركان بمران الأخضر

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شارك الثنائي سالم الدوسري وعبدالله مادو في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي المقام في أبو ظبي.
وأجرى لاعبو الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مران اليوم على “ملعب قصر الإمارات”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وأعلن المنتخب السعودي عن اكتمال جاهزية سالم الدوسري وعبدالله مادو، ليشاركوا في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، لتجهيزهم للمشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الألباني، بعد غد الأربعاء، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك في ثاني مبارياته الودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي لمونديال 2022.
ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أبو ظبي حتى يوم 10 نوفمبر المقبل، وضم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد 32 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).