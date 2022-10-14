سامي الجابر وياسر القحطاني يُحيران الجماهير

أعاد استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2022 إلى الأذهان التألق لنجمي الهلال السابقين، سامي الجابر وياسر القحطاني مع الأخضر.
الجماهير تختار سامي الجابر والقحطاني
وطرح الإعلامي عايد العليوي سؤالًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “لو خيروك أنك تختار واحد منهم يقود هجوم المنتخب في كأس العالم في عز مستواه من بتختار؟”.
وتفاعلت الجماهير مع التغريدة بشكل كبير، وانحصرت غالبية الاختيارات بين سامي الجابر وياسر القحطاني، لتصبح أسماء الثنائي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر “تويتر”.
وقال: “ياسر القحطاني سجل هدفًا بالمونديال.. سامي الجابر هداف اللاعبين العرب بالمونديال”، وكتب أبو مرزوق: “سأختار سامي الجابر رجل كأس العالم الأول وصاحب الثلاثة أهداف في كأس العالم وأكثر من سجّل في التصفيات النهائية لكأس العالم”.
وعلق آخر قائلًا: “بالتأكيد أسطورة كرة القدم السعودية العالمي المونديالي الأسطورة سامي الجابر أكثر لاعب عربي سعودي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كؤوس العالم والأكثر مشاركة في العالمية أرقام كبيرة، وتتحدث عن هذا النجم الأسطوري وأعظم من مثل المنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم”.
وكتب الإعلامي معن القويعي: “طبعًا أختار المهاجم الذي لن يتكرر في تاريخ الرياضة السعودية ياسر القحطاني”، وعلق آخر قائلًا: “بختار ماجد وسامي مع بعض.. أو ياسر القحطاني لحاله والنتيجة بين الاختيارين وحده”.
الأخضر بالمونديال
وسيفتتح المنتخب السعودي مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.