سامي الجابر يحفز لاعبي الأخضر

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حفز نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر لاعبي الأخضر، قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وتفاعل سامي الجابر مع الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المونديال، والتي جاءت بعنوان “كلنا الأخضر”، من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان سهم، وعناء محمد عبده وأميمة طالب.
وأعاد سامي الجابر نشر الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “العبوا لأحبابكم.. العبوا لأصحابكم.. العبوا لترابكم للراية الخضراء العظيمة ولمقبل العز وقديمه”.
ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 خلال معسكر في أبو ظبي، ولعب ضد ألبانيا بالأمس ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.