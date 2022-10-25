سامي الجابر يستعد لـ ذات بموسمه الثاني

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قال لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق الكابتن سامي الجابر: إن عودته لرئاسة نادي الهلال مجددًا، ستكون غير مشروطة وسيقبل بها في الحال؛ نظرًا للماضي العريق الذي يجمع بينه وبين الكيان الأزرق.
ومن خلال برنامج “هذا مكانك” على قناة SBC، توقع الجابر أن كأس العالم 2022 المقام في قطر سيكون من نصيب أمريكا الجنوبية، وتحديدًا بين الأرجنتين والبرازيل، مؤكدًا تواجده لحفل افتتاح كأس العالم بعد تلقيه دعوة رسمية من الفيفا، داعمًا لمباريات المنتخب السعودي في البطولة العالمية.
وعن اختيار لاعب سعودي للكرة الذهبية أوضح الأسطورة سامي الجابر أن لو كان الأمر بيدي، لن تذهب إلى غير النجمين سالم الدوسري أو سلمان الفرج لاستحقاقهم وجدارتهم ومهارتهم.
وبين الجابر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعد أصعب ضيفٍ حاوره في برنامج “ذات”، أما الأسطورة ماجد عبدالله فهو الأمتع من بين جميع اللقاءات التي قام بها في البرنامج بسبب التفاهم الكبير بينهما.
وقدم سامي الجابر شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون وللقنوات السعودية على الدعم الذي حظي به مما تكلل بالنجاح للبرنامج في موسمه الأول، وأثمر بالتخطيط للموسم الثاني طامحًا في استضافة شخصيات عالمية رياضية مثل كريستيانو رونالدو وميسي.