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ضمن منافسات دوري روشن

سامي النجعي يتألق في الجولة الـ7

2022-10-12 الساعة 5:06
سامي النجعي يتألق في الجولة الـ7
المواطن - مروة نبيل

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سامي النجعي بشكل لافت خلال مباراة العدالة، ليحقق رقم مميز في دوري روشن السعودي.

سامي النجعي يتألق

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سامي النجعي صنع 6 فرص، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للفرص ضمن منافسات الجولة السابعة.
النصر والعدالة
النجعي في المباراة – المصدر @AlNassrFC
وفي السياق ذاته، أشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” بمستوى سامي النجعي، حيث قام بصناعة هدفين، ولعب 40 تمريرة ناجحة بنسبة 85%، كما أنه الأكثر منحًا للكرة العرضية الناجحة بـ4 عرضيات.  
سامي النجعي
النجعي في المباراة – المصدر @AlNassrFC

النصر يفوز برباعية

ولعب النصر ضد العدالة بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الـ14.
النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC
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