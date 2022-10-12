سامي النجعي يتألق في الجولة الـ7

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سامي النجعي بشكل لافت خلال مباراة العدالة، ليحقق رقم مميز في دوري روشن السعودي.
سامي النجعي يتألق
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سامي النجعي صنع 6 فرص، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للفرص ضمن منافسات الجولة السابعة.
وفي السياق ذاته، أشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” بمستوى سامي النجعي، حيث قام بصناعة هدفين، ولعب 40 تمريرة ناجحة بنسبة 85%، كما أنه الأكثر منحًا للكرة العرضية الناجحة بـ4 عرضيات.
النصر يفوز برباعية
ولعب النصر ضد العدالة بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الـ14.