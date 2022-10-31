سببان للانهيارات الصخرية ومساعٍ للحل

قال المشرف على ورشة الانهيارات الصخرية في جامعة جازان، حسن مقبول: إن الجهات المعنية تعمل على إيجاد حلول لظاهرة الانهيارات الصخرية التي كان السبب فيها الأمطار والتوسع العمراني.

سببان:

وأوضح مقبول، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: أن الانهيارات الصخرية ظاهرة تعتمد على سببين؛ الأول طبيعي بسبب الأمطار والآخر إنساني والمتمثل في التوسع العمراني.

تصريف المياه:

وتابع أنه يتم العمل على إيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار في جازان، حيث إنه من خلال الزيارات الميدانية تم إيجاد بعض المناطق ذات الخطورة العالية، مضيفًا: نسعى لإيجاد حلول لتثبيت الصخور والتربة في هذه المناطق التي بها انحدارات جبلية.