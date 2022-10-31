سببان للانهيارات الصخرية ومساعٍ للحل

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قال المشرف على ورشة الانهيارات الصخرية في جامعة جازان، حسن مقبول: إن الجهات المعنية تعمل على إيجاد حلول لظاهرة الانهيارات الصخرية التي كان السبب فيها الأمطار والتوسع العمراني.
وأوضح مقبول، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: أن الانهيارات الصخرية ظاهرة تعتمد على سببين؛ الأول طبيعي بسبب الأمطار والآخر إنساني والمتمثل في التوسع العمراني.
وتابع أنه يتم العمل على إيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار في جازان، حيث إنه من خلال الزيارات الميدانية تم إيجاد بعض المناطق ذات الخطورة العالية، مضيفًا: نسعى لإيجاد حلول لتثبيت الصخور والتربة في هذه المناطق التي بها انحدارات جبلية.