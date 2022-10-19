سبب إيقاف دوري روشن قبل مونديال 2022

حققت منظومة التنمية ممثلة في @NDF إنجازات لافتة خلال الربع 3 للعام2022، أبرزها إنجاز 24،460 عقد تمويل عقاري بأكثر من 16 مليار ريال وتأسيس صندوق استثماريوو لدعم فنادق ضيافة عصرية بـ 1.5 مليار ريال، بجانب 4300 منشأة صغيرة وناشئة استفادت من تمويل @SDB_sa



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