سبب إيقاف دوري روشن قبل مونديال 2022

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل سبب إيقاف منافسات دوري روشن السعودي قبل فترة طويلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.
سبب الإيقاف
وتوقفت منافسات الدوري بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر، نظرًا لانشغال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في المونديال، على أن يعود يوم 15 ديسمبر.
وعلق ياسر المسحل خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”: “إيقاف دوري روشن كان لاحتياج المدرب لهذه المدة، نظرًا لوجود 7 أجانب وهناك عدد من اللاعبين السعوديين لا يجدون الفرصة باللعب”.
وتابع: “لن يفقد الدوري السعودي جاذبيته للاعبين العالميين بسبب فترة التوقف الطويلة، كما نعلم إقامة كأس العالم في منتصف الموسم يعتبر حدثًا استثنائيًا، ولذلك غالبية دوريات العالم ستتوقف بتلك الفترة”.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، نجح الشباب في الحفاظ على صدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الثامنة، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).