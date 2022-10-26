سبب اختفاء القمر مرة أو مرتين شهريًا

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، عن سبب اختفاء القمر مرة واحدة أو مرتين كل شهر، لافتًا إلى أن الشهور القمرية “الهجرية” تولد أول الشهر وتشب في منتصفه وتموت بنهايته.

ولادة الشهور القمرية

وأوضح “الزعاق” خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن ولادة تلك الشهور تنقسم إلى ولادة خفية غير مشاهدة وهي مرحلة الاقتران، وولادة مشاهدة وهي كسوف الشمس.

وأضاف أنه خلال مرحلة الكسوف يتم مشاهدة القمر في رحم الشمس ثم يبدأ ينسلخ من حمرة شعاعها، وبعد المغيب يظهر الهلال الوليد.

اختفاء القمر

وتابع الزعاق قوله إن القمر جزء معتم ليس به إضاءة ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه، وهو يدور حول الأرض في رحلة شهرية مدتها 29.5 يومًا، لذلك السبب يكون الشهر القمري 29 أو 30 يومًا، فإذا كان الشهر 29 يومًا يختفي القمر ليلة وحدة، وإذا كان الشهر 30 يومًا فإنه يختفي ليلتين.

وأكد الزعاق، أن القمر يستريح خلال رحلته، في محطة كل ليلة يسميها العرب “منازل القمر”، وأشهر تلك المنازل هي “الإهلال”، وأجملها هي منزلة “الإبدار”، فهو يتنقل من منزلة إلى أخرى.