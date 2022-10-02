سبب اعتذار حمدالله لـ سلطان الغنام

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والتقطت عدسات الكاميرا لحظة اصطدام اللاعب المغربي بـ سلطان الغنام في الرأس حيث شعر الغنام بـ الآلام فما كان من مهاجم الاتحاد إلا أن ذهب وحاول الاعتذار له على ما حدث. جماهير النصر تحاول وضع ضغوطات على لاعب الاتحاد، المغربي حمدالله بسبب أزمته القانونية المثارة حاليًّا مع ناديه السابق النصر.
بسيطة يا كباتن 😃❤️#النصر_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/sb2QhPkitQ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022