سبب اعتذار حمدالله لـ سلطان الغنام

توجه المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، بالاعتذار لزميله السابق في النصر سلطان الغنام، وذلك بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول لـ مباراة الفريقين في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.والتقطت عدسات الكاميرا لحظة اصطدام اللاعب المغربي بـ سلطان الغنام في الرأس حيث شعر الغنام بـ الآلام فما كان من مهاجم الاتحاد إلا أن ذهب وحاول الاعتذار له على ما حدث. جماهير النصر تحاول وضع ضغوطات على لاعب الاتحاد، المغربي حمدالله بسبب أزمته القانونية المثارة حاليًّا مع ناديه السابق النصر.