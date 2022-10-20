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في الدوري الإنجليزي

سبب تأجيل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

2022-10-20 الساعة 12:15
سبب تأجيل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي
المواطن - محمد سمعه

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لم تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة مساء الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان من المفترض انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت المملكة، ولكن بسبب خوض الجانرز للقاء أوروبي غدًا أمام نادي أيندهوفن الهولندي في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، فقد تأجلت المباراة لوقت لاحق.

وتُقام المباراة اليوم بين الجانرز ونادي أيندهوفن، بعد أن تأجلت من يوم 15 سبتمبر الماضي، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وكان الجانرز مهددًا بخسارة النقاط الـ3 لمصلحة أيندهوفن، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رحب بتأجيل مباراة مانشستر سيتي، لكي يتجنب الجانرز السيناريو الذي ذُكر.

آرسنال ضد مانشستر سيتي

ولم يتم تحديد بعد الموعد الجديد لـ مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

الجانرز في المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 23 نقطة.

آرسنال
لاعبو الجانرز – المصدر @Arsenal

وكان مانشستر سيتي يأمل في مواجهة الجانرز في موعد المباراة الذي كان مقررًا الأربعاء لتقليص الفارق مع الآرسنال المتصدر بعد خسارة السيتي من ليفربول يوم الأحد الماضي.

مان سيتي ضد كوبنهاغن

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