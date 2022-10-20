سبب تأجيل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

لم تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة مساء الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان من المفترض انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت المملكة، ولكن بسبب خوض الجانرز للقاء أوروبي غدًا أمام نادي أيندهوفن الهولندي في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، فقد تأجلت المباراة لوقت لاحق.

وتُقام المباراة اليوم بين الجانرز ونادي أيندهوفن، بعد أن تأجلت من يوم 15 سبتمبر الماضي، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وكان الجانرز مهددًا بخسارة النقاط الـ3 لمصلحة أيندهوفن، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رحب بتأجيل مباراة مانشستر سيتي، لكي يتجنب الجانرز السيناريو الذي ذُكر.

آرسنال ضد مانشستر سيتي

ولم يتم تحديد بعد الموعد الجديد لـ مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

الجانرز في المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 23 نقطة.

وكان مانشستر سيتي يأمل في مواجهة الجانرز في موعد المباراة الذي كان مقررًا الأربعاء لتقليص الفارق مع الآرسنال المتصدر بعد خسارة السيتي من ليفربول يوم الأحد الماضي.