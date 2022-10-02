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سبب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين

2022-10-02 الساعة 2:22
سبب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين
المواطن -الرياض

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جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية حتى لا يتم وقف الدعم عن المستفيد الرئيس والتابعين على حد سواء. جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على مواطن تم رفض اعتراضه مرتين الأولى يوم 30/8/2022 والأخرى يوم 18/9/2022.

تحديث حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين:” تأثرت أهليتك في البرنامج نظرًا لعدم إفصاحك مسبقًا عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بك خلال 15 يومًا من حدوث التغيير”. ويشترط البرنامج أن يتم تحديث البيانات في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ حدوثها وفي حالة عدم التحديث يتم وقف الدعم عن الأسرة بالكامل حتى لو كان التابعين مؤهلين.

إلغاء الاعتراض

وفي وقت سابق جدد البرنامج التأكيد على أنه لا يمكن إلغاء الاعتراض، أو تقديم اعتراض جديد على نفس الدفعة مشيرًا إلى أنه يجب الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن. وأوضح أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الحساب (دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة).

صدور نتائج الأهلية

وفي قت سابق صدرت نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج. سبب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين - المواطن
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