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في أول لقاء ودي بمعسكر الإمارات

سبب رفض رينارد إذاعة مباراة السعودية ومقدونيا

2022-10-22 الساعة 7:49
سبب رفض رينارد إذاعة مباراة السعودية ومقدونيا
المواطن - محمد سمعة

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فضّل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدم إذاعة مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية في اللقاء الودي الذي أُقيم في الإمارات.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة عبر قناة SSC.

السعودية ومقدونيا

وفضّل رينارد عدم إذاعة مباراة مقدونيا بسبب سرية التشكيل وإجراء بعض التعديلات الخططية للمباريات الودية.

وسبق للأخضر أن لعب أمام منتخب مقدونيا في مرة واحدة فقط وكانت في عام 2001 وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استدعاء حارس مرمى نادي النصر “أمين بخاري” للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًّا في “أبو ظبي”.

وجاء ذلك بعد إصابة حارس المرمى “فواز القرني” في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي.

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