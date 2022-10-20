سبب رفض محمد السهلاوي الانضمام لـ الهلال

كشف محمد السهلاوي لاعب نادي الحزم، عن السبب الذي جعله يرفض الانضمام لنادي الهلال، وكاشفًا عن الأمر الذي يجعله يقبل عرض نادي النصر حينما كان لاعبًا في صفوف نادي القادسية.

السهلاوي صاحب الـ35 سنة، كان بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية خلال الفترة من 2005 إلى 2009، ثم انضم بعدها لنادي النصر في 2009.

تعليق محمد السهلاوي

السهلاوي قال في حديثه لـ برنامج ” طارق شو” : ” كان هناك عروض من الهلال والأهلي، لكن النصر استمر وأصر على ضمي وأصر على استكمال المفاوضات، لذلك فضلت الانتقال لنادي النصر النادي الكبير بدون أي شك”.

وواصل السهلاوي قائلًا: ” تجربة النصر أفادتني كثيرًا وساعدتني على اكتشاف نفسي”.

رد جماهير الهلال

جماهير الهلال ردت على تصريح السهلاوي، وقالت إنه من الجيد لإدارة الهلال وقتها عدم التعاقد معه، بسبب تألق ياسر القحطاني.

وكان السهلاوي انضم إلى النصر في 2009 مقابل 32 مليون ريال كاسرًا رقم صفقة انتقال ياسر القحطاني من القادسية لـ الهلال، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم السعودية.

جديرٌ بالذكر أن محمد السهلاوي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وسجل على المستوى الدولي مع الأخضر 28 هدفًا في 42 لقاء.