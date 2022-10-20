سبب رفض محمد السهلاوي الانضمام لـ الهلال

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
كشف محمد السهلاوي لاعب نادي الحزم، عن السبب الذي جعله يرفض الانضمام لنادي الهلال، وكاشفًا عن الأمر الذي يجعله يقبل عرض نادي النصر حينما كان لاعبًا في صفوف نادي القادسية.
السهلاوي صاحب الـ35 سنة، كان بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية خلال الفترة من 2005 إلى 2009، ثم انضم بعدها لنادي النصر في 2009.
السهلاوي قال في حديثه لـ برنامج ” طارق شو” : ” كان هناك عروض من الهلال والأهلي، لكن النصر استمر وأصر على ضمي وأصر على استكمال المفاوضات، لذلك فضلت الانتقال لنادي النصر النادي الكبير بدون أي شك”.
وواصل السهلاوي قائلًا: ” تجربة النصر أفادتني كثيرًا وساعدتني على اكتشاف نفسي”.
جماهير الهلال ردت على تصريح السهلاوي، وقالت إنه من الجيد لإدارة الهلال وقتها عدم التعاقد معه، بسبب تألق ياسر القحطاني.
وكان السهلاوي انضم إلى النصر في 2009 مقابل 32 مليون ريال كاسرًا رقم صفقة انتقال ياسر القحطاني من القادسية لـ الهلال، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم السعودية.
جديرٌ بالذكر أن محمد السهلاوي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وسجل على المستوى الدولي مع الأخضر 28 هدفًا في 42 لقاء.