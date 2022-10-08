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في مباراة أبها

سبب غضب رودي جارسيا من لاعبي النصر

2022-10-08 الساعة 11:55
سبب غضب رودي جارسيا من لاعبي النصر
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب الفرنسي رودي جارسيا وهو غاضب من أداء لاعبي النصر أثناء الحديث معهم بين شوطي مباراة أبها أمس الجمعة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

تصرف مدرب النصر:

المدرب الفرنسي ظل يصرخ في لاعبي أصفر الرياض مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهود في مباراة أبها للفوز بنتيجة كبيرة وهو ما تحقق في الشوط الثاني، حيث فاز أصفر الرياض بثلاثية دون رد. وتمكن جوستافو من استغلال خطأ من أحد مدافعي أبها ليُحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول. ثم في الشوط الثاني، نجح سلطان الغنام في إحراز الهدف الثاني لـ أصفر الرياض في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة. وواصل أصفر الرياض ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة التسعين. وبعد مباراة النصر، كانت إدارة نادي أبها أعلنت اليوم السبت عن إقالة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك بعد الخسارة بثلاثية. وذكر النادي في بيان له اليوم عبر حسابه في “تويتر” أنه تم توجيه الشكر للمدرب البلجيكي صاحب الـ 44 عامًا بعد الخسارة من النصر ليكون أول مدرب تتم إقالته في دوري روشن بالموسم الحالي.
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