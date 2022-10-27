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سبل تستحوذ على ناقل إكسبرس

2022-10-27 الساعة 2:52
سبل تستحوذ على ناقل إكسبرس
المواطن - واس

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل” استحواذها بالكامل على شركة “ناقل إكسبرس”، من خلال الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية.

تعزيز مكانة سبل

وأوضحت المؤسسة التي تمثل ذراع الخدمات اللوجستية الحديثة للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى أن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية واللوجستية وذلك في إطار إستراتيجيتها للتحول نحو قيادة السوق من خلال تشكيل منظومة عمل تكاملية تقدّم قيمة تنافسية عالمية.

وأكد معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس آنف أبانمي، أن الخطوة أتت انطلاقاً من الإستراتيجية الطموحة لدى المؤسسة التي تتوافق مع التحول الوطني وتطور نموذج عمل تترجمه إلى فرص ونقاط قوة ومزايا لتعزز وضع البريد السعودي كمشغل وطني في السوق، وفق برامج رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن “سبل” ستسهم في تقديم خدمة مميزة للعملاء وتنعكس على تجاربهم، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع اللوجيستي.

رقمنة الحكومة

وأضاف “تتحد جهودنا لتحقق رسالتنا أن نكون الذراع اللوجستية الحديثة للمملكة ولدعم رقمنة الحكومة بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء مدعومة بمنظومة ذات تفاعلية عالية وتوجه متقدم، للإسهام في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.

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