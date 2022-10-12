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تسبب تلوثاً كبيراً

ستينية تخرب إطارات 100 سيارة بشهر

2022-10-12 الساعة 12:19
ستينية تخرب إطارات 100 سيارة بشهر
المواطن - متابعة

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كشفت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 62 عامًا، سبب قيامها بتخريب وتفريغ إطارات حوالي 100 سيارة دفع رباعي في الشهر الماضي.

تشعر بالغضب: 

وقالت العضوة والناشطة في مجموعة The Tire Extinguishers البيئية، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إنها تشعر بالغضب من سائقي المركبات “المدمرة للمناخ”، لافتة إلى أنها تريد تجنيد جيش من النساء للانضمام إلى احتجاجها. وذكرت السيدة التي طلبت أن تُدعى آنا، أنها تستهدف سيارات الدفع الرباعي في غرب لندن أثناء عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، مشيرة إلى أنها قامت بتفريغ إطارات 16 مركبة في إحدى الأمسيات. وأكدت آنا أنها مستعدة لقضاء بعض الوقت في السجن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات ضد سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك حظر الإعلانات عن تلك الفئة من المركبات.

تلوث كبير: 

وعن مبرراتها، قالت آنا: “تتسبب هذه السيارات بتلوث كبير يؤثر علينا، كما أن سائقيها يرهبون راكبي الدراجات والمشاة”. وأضافت: “لا أشعر بالخجل مما أقوم به. هدفي جذب الانتباه لخطورة وأضرار سيارات الدفع الرباعي على البيئة والمناخ، واستهلاكها الكبير من الوقود”.
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