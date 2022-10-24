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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

2022-10-24 الساعة 8:36
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

 

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