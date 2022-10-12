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سحب ممطرة تتشكل جنوب العيص

2022-10-12 الساعة 3:43
سحب ممطرة تتشكل جنوب العيص
المواطن - الرياض

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كشف خبير الطقس عيد المضلعاني، عن تشكل سحب رعدية ممطرة جنوب العيص شمال ينبع ما يعزز التوقعات بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة. وقال المضلعاني: الأربعاء 16 ربيع أول، السحب الآن وسحابة ممطرة رعدية جنوب العيص شمال ينبع.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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