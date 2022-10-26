Icon

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 لبناء قدرات وطنية واعدة

سدايا تطلق معسكر سواهر

2022-10-26 الساعة 9:19
سدايا تطلق معسكر سواهر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبر أكاديميتها، وبالشراكة مع أكاديمية طويق، المسار الأول من (معسكر سواهر)، تحت اسم (أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية) الذي يهدف إلى بناء قدرات وطنية واعدة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، حيث يمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، وذلك بتوفير محتوى تدريبي مُكثف طُور من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.

الهدف من العسكر

وتهدف (سدايا) من خلال إطلاقها المعسكر إلى إكساب المتدربين القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة، واكتساب المعرفة في تخطيط المواقع وتحديد أماكن وضع الكاميرات، إضافة إلى الحصول على المهارات الفنية اللازمة لتركيب وربط الكاميرات الذكية بالمواقع.

شروط الالتحاق

وأوضحت (سدايا) أنه يشترط للالتحاق بالمعسكر الذي سيبدأ أول مساراته في 13 نوفمبر المقبل حتى 8 ديسمبر في مقر أكاديمية طويق بالرياض، أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات المملكة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بأول مسارات المعسكر إلى زيارة الرابط التالي: https://swaher.bootcamp.sa/

 

ويأتي إطلاق (معسكر سواهر) من (سدايا) تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات الجهات الحكومية والخاصة، وضمن جهودها في بناء قدرات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.
ويُعد مسار (أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية) بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من المسارات في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية التي ستُطلق خلال الفترة المقبلة تحت مظلة (معسكر سواهر).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة
السوق

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة

السوق
أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون
السعودية اليوم

أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة نيوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نيوم

حصاد اليوم
فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب
السعودية اليوم

فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

السعودية اليوم
دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية
العالم

دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية

العالم
المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...
السعودية اليوم

المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري

السعودية اليوم
زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...
السوق

زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه