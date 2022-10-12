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سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز

2022-10-12 الساعة 6:58
سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز
المواطن - الرياض

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دخل القرار الخاص بإلزام محال بيع الغاز باللائحة الجديدة للأسطوانات المعدة للبيع حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

مهلة 60 يومًا

جاء ذلك بعد أن أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستثمرين من أصحاب محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل 60 يومًا لتصحيح أوضاعها. وانتهت المهلة المحددة لاتباع اللائحة المحدثة أمس الموافق 15-5-1444، على أن يتم العمل باللائحة المحدثة اليوم الأربعاء.

ما تتضمنه اللائحة

ومن أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية المحدثة، وضع لوحة توضح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، وكذلك وضع لوحة خارجية للمحل وفقًا لاشتراطات اللوحات التجارية، فضلًا عن السماح ببيع الأسطوانات في أماكن بيع ذاتية الخدمة أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية، دون ألا يتسبب المظهر العام لهذه الأقفاص في التشوه البصري. وألزمت اللائحة أصحاب محال بيع الغاز بضرورة نظافة إسطوانات الغاز المعدة للبيع، وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وكذلك تظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز المعبأة بواسطة مواد مقاومة للحريق.
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