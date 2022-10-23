سر انسحاب نجمة باب الحارة

بعد غياب سنوات عن المشهد الفني، كشفت الفنانة السورية ليلى سمور عن سر انزعاجها من مسلسل باب الحارة وانسحابها منه.

إهانة

وقالت سمور خلال لقائها مع الإعلامي عطية عوض في برنامج “إنسان”، إنها شعرت بالإهانة من فريق إنتاج باب الحارة، خاصة عند التفاوض معهم بشأن أجرها في المسلسل.

وأوضحت “تعرضت لإهانة من فريق الإنتاج، وليس من فريق العمل، أو بسبب الدور الذي أجسده”، لافتة إلى أن شخصية “فوزية” في باب الحارة لم تكن السبب الرئيسي.

وأشارت ليلى سمور إلى أنه على الرغم من أن المخرج الراحل بسام الملا رفع أجرها قليلًا، إلا أنها رفضت العرض بسبب الأسلوب.

باب الحارة

ويعد مسلسل باب الحارة من المسلسلات العربية الشهيرة والتي تدور سياقها بشكل درامي اجتماعي في عشرينيات القرن العشرين، وقد أنتج منه 10 أجزاء، كانت الخمسة أجزاء الأولى من إخراج بسام الملا، أما الأجزاء الأخرى فكانت لعدد من المخرجين.

قصة باب الحارة

وسلط باب الحارة الضوء على الحياة الدمشقية والقيم النبيلة والعادات والتقاليد القديمة متمثلة في أهالي حارة الضبع، وظهر فيه عدد كبير من الفنانين.

وقد صُورت الأجزاء الخمسة في القرية الشامية بريف دمشق، بينما صورت الأجزاء “السادس والسابع والثامن والتاسع” في حارة مشابهة تمامًا للحارة الأصلية تم بناؤها في منطقة يعفور بريف دمشق، أما الجزء العاشر، فتم تصويره في مدينة الرحبة بدمشق.