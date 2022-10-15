سر حصول المستشارين الأجانب على امتيازات

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قال د. إيهاب أبو ركبة في لقاء له مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: إن المستشارين الأجانب قد يحصلون بالفعل على امتيازات أكثر من السعوديين ولكن في أمور معينة، وأن قرار توطين المهن الاستشارية ربما وازن في بعض الأمور، فضلًا عن التحديات التي تواجه المشاريع الاستشارية.
لماذا المستشارين الأجانب يحصلون على امتيازات أكثر من السعوديين؟.. د. إيهاب أبوركبة يوضح@Dr_Eihab@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/666voarg1I— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2022