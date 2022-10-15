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سر حصول المستشارين الأجانب على امتيازات

2022-10-15 الساعة 12:11
سر حصول المستشارين الأجانب على امتيازات
المواطن - الرياض

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كشف رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة، عن سر حصول المستشارين الأجانب على امتيازات أكثر من السعوديين. قال د. إيهاب أبو ركبة في لقاء له مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: إن المستشارين الأجانب قد يحصلون بالفعل على امتيازات أكثر من السعوديين ولكن في أمور معينة، وأن قرار توطين المهن الاستشارية ربما وازن في بعض الأمور، فضلًا عن التحديات التي تواجه المشاريع الاستشارية.

لضمان نقل الخبرة

ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، إلى أن القرار وجه بارتفاع نسبة السعودة، لكن المشاريع الحكومية يجب أن تراعي ذلك في الاشتراطات؛ لضمان نقل الخبرة لمن هم داخل الجهات الحكومية.

الشركات الكبيرة

وأوضح أبو ركبة سبب تحمل الشركات الاستشارية التكلفة، خاصة أن هناك راتبًا وتأمينًا طبيًّا وتأمينًا اجتماعيًّا وتدريبًا وغيرها، وقد تصل التكلفة إلى 30 ألفًا على سبيل المثال يتحملها السعودي، تتمثل في مصاريف انتداب وتذاكر طيران وسيارات وتنقل، وغيرها، قائلًا: إن العقود الكبيرة هي فقط التي قد تتمتع بامتيازات كبيرة؛ لأن مشروعاتها كبيرة، والشركات التي تحصل عليها شركات كبيرة بالفعل، وربما لم يفرض عليها النظام السعودي بشكل معين، بخلاف الشركات الصغيرة التي متوسط العقود بها تحصل عليها شركات صغيرة وشركات متناهية الصغر والتكاليف بها محدودة جدًّا.
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