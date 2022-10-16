سعادة وإشادة بعد العثور على فتاة المزاحمية

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وأضاف الكاتب الصحفي عوض الزبيدي: تم العثور عليها؛ فالحمد لله على سلامتها، ونسأل الله أن يحفظها لأهلها، ويحفظ لنا ولكم الذرية، ويصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. وأبرز الأديب والحائز على جائزة التميز الإنساني، ناصر الحميدي، عبر حسابه على تويتر: خبر العثور على الفتاة. وأضاف: شكرًا لرجال أمننا على جهودكم، وبيّض الله وجوهكم.
سعيده جدا بعودتها لاهلها— ريم عبدالله (@ReemAbdullah) October 16, 2022
شكرا رجال الامن على جهودكم
والحمدلله على سلامتها
#اميره_مخطوفة_المزاحمية pic.twitter.com/x5e9LtYfZZ