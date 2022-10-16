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عودة أميرة

سعادة وإشادة بعد العثور على فتاة المزاحمية

2022-10-16 الساعة 7:02
سعادة وإشادة بعد العثور على فتاة المزاحمية
المواطن - الرياض

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سادت فرحة كبيرة مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان شرطة منطقة الرياض، صباح اليوم الأحد، العثور على فتاة تدعى أميرة، تغيّبت من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية منذ الأربعاء الماضي.

شرطة الرياض

رصدت “المواطن” ردود أفعال إيجابية عبر تويتر عقب إعلان شرطة الرياض عن العثور على الفتاة المختفية، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، تولت الجهات الأمنية التحقيق في بلاغ ذويها، ومن ثم العثور على الفتاة. وتصدر خبر اختفاء الفتاة مواقع التواصل منذ أيام عدة، وأكد متحدث شرطة منطقة الرياض، أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الاستدلال وفق ما ورد في البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية كافة.

فرحة كبيرة

قالت الممثلة السعودية، ريم عبدالله، عبر تويتر، سعيدة جدًّا بعودة أميرة لأهلها، شكرًا رجال الأمن على جهودكم… والحمد لله على سلامتها. وأضاف الكاتب الصحفي عوض الزبيدي: تم العثور عليها؛ فالحمد لله على سلامتها، ونسأل الله أن يحفظها لأهلها، ويحفظ لنا ولكم الذرية، ويصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. وأبرز الأديب والحائز على جائزة التميز الإنساني، ناصر الحميدي، عبر حسابه على تويتر: خبر العثور على الفتاة. وأضاف: شكرًا لرجال أمننا على جهودكم، وبيّض الله وجوهكم.

مناشدة ورجاء

كانت قد انتشرت صورة أميرة التي تعيش في منزل مع ذويها بمحافظة المزاحمية غربي الرياض، لعل أحد الناس يجدها في مكان ما ويساعد أهلها في العثور عليها، ودعا المغردون لأميرة التي تبلغ من العمر 12 عامًا، بالسلامة وأن يردها الله إلى ذويها سليمة معافاة. كما ناشد مغردون آخرون الجهات المعنية بسرعة البحث عنها وإعادتها إلى أهلها سالمة، وحمّل آخرون الأسرة مسؤولية اختطاف ابنتهم بسبب خروجها لإلقاء القمامة بمفردها. وتسعى وزارة الداخلية خلال هذه الفترة، لنشر الأمن والأمان داخل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات القادمة للوزارة، من أجل رفع العبء عن جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة خلال هذه المرحلة.
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