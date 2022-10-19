سعر الاكتتاب بأسهم الحفر العربية مبالغ فيه

فيديو | المستشار المالي خالد الزايدي: سعر الاكتتاب في أسهم شركة "الحفر العربية" مبالغ فيه.. والمفترض أن يكون سعر الاكتتاب قريبا من القيمة الأسمية من 50 إلى 60 ريالا #أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/YSdRvfRl9c — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 18, 2022

الاكتتاب في أسهم الحفر العربية

فترة تسجيل الطلبات

قال المحلل الاقتصادي والمستشار المالي خالد الزايدي: إن سعر الاكتتاب في أسهم شركة “الحفر العربية” مبالغ فيه. وأضاف الزايدي، لبرنامج “أوراق تداول”، المذاع على قناة “الإخبارية”: “أنه من المفترض أن يكون سعر الاكتتاب قريبًا من القيمة الاسمية من 50 إلى 60 ريالًا”.يذكر أنه بدأت أمس الثلاثاء، فترة اكتتاب الأفراد في 10% أي ما يعادل 2.76 مليون سهم من إجمالي أسهم طرح شركة الحفر العربية للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، حتى يوم 19 أكتوبر 2022.كانت الشركة قد حددت سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد، وحددت الجهات المستلمة للاكتتاب وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. ويبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في “الحفر العربية”، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و”سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه”، فضلًا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد.وبدأت فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 28 سبتمبر 2022، وانتهت في 5 أكتوبر 2022. ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، فيما يكون الحد الأقصى 250 ألف أسهم.