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أثبتن عن جدارة لقب الأفضل

سعوديات رائدات في العلوم والفضاء

2022-10-13 الساعة 5:47
سعوديات رائدات في العلوم والفضاء
المواطن - الرياض

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تألقت المرأة السعودية في الكثير من المجالات، وأثبتت عن جدارة لقب الأفضل في كافة التخصصات ومنها مجال العلوم والفضاء. ورصدت “المواطن” العديد من النماذج المشرفة التي تألقت على الساحة العالمية بفضل جهودهن في مجال العلوم والفضاء، ومن بينهن الدكتورة هبة الدوسري الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز.

أفضل العلماء

أعلنت الدكتورة هبة بنت مبارك الدوسري، عبر حسابها على تويتر، أمس الأربعاء، عن إدراجها ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم. وكانت هبة ضمن فريق بحثي سعودي تمكن، في عام 2021، من تطوير علاج لمرض الزهايمر عبر عقار متوفر في الأسواق عن طريق تطوير كفاءة قدرته للنفاذ داخل دماغ الإنسان ووصوله بتركيز أعلى إلى الخلايا. وخلال حوارها، مع قناة الإخبارية، أكدت الطبيبة هبة الدوسري، العضو في الفريق البحثي، أن فكرة العقار الجديد كانت في تطوير عقار موجود في الأسواق لمرض الزهايمر، وتمثل دور الفريق في تعديل السطح الخارجي للجسيمات المستحلبة، وإضافة شحنات موجبة للعقار.

باحثة متميزة

جاءت أيضًا أستاذة الكيمياء غير العضوية، الدكتورة نجلاء سعد الردادي، ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية 2022 لأفضل 2% من العلماء الباحثين والمتميزين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم من حيث البحوث ورصانتها. وحصلت أستاذة الكيمياء غير العضوية والنانو المشارك بجامعة طيبة، الدكتورة نجلاء الردادي، على براءة اختراع هي الثالثة لها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في ‎تقنية النانو. وجاء ذلك لاختراعها المسمَّى التوليف الأخضر بمساعدة المايكرويف لسبيكة الحديد المطلي بالذهب النانوية لتحسين كفاءة زيت الزيتون بهدف القضاء على جرثومة المعدة.

ملهمة علوم الفلك

من ضمن الملهمات السعوديات، كانت غيداء العومي، ممثلة المملكة لدى المجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة، وقد تم اختيارها كعضو بلجنة الأنشطة التاريخية بالاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وسيبحث الفريق مواضيع هامة؛ مثل تاريخ قطاع الفضاء والتعاون الدولي في استكشاف الفضاء مع وكالات الفضاء الدولية. وقالت غيداء، في حديث لها ببرنامج صباح السعودية، إنها تسعى دائمًا لتنظيم فعاليات للتوعية بعلوم الفضاء، وساهمت في تشجيع الفتيات للاهتمام بعلوم الفضاء والفلك وهواية الرصد الفلكي، وأنشأت نادي الفضاء والفلك لنشر الثقافة الفلكية داخل مجتمع المملكة.

المرأة المبتكرة

فازت المبتكرة بشاير سعيد الغامدي بالميدالية الذهبية بمعرض المرأة المخترعة بسيول 2022، لابتكارها عربة تسوق ذكية عصرية مزودة بواي فاي وشاشة لعرض خريطة المركز التجاري وحوامل إضافية. وحصلت بشاير على بكالوريوس لغة عربية من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، إلا أنها استطاعت بعدها أن تحصل على شهادة ابتكار من مكتب البراءات السعودي. وقالت الغامدي عن فكرتها: راودتني حينما واجهت مشكلة في أثناء التسوق لكثرة المعوقات في المراكز التجارية التي تعيق التسوق، وهكذا جاءتها فكرة ابتكار عربات تسوق ذكية، حيث تهدف عربات التسوق الذكية إلى تسهيل عملية التسوق للمتسوقين والمتسوقات.
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