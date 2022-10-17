سعودية ضمن فريق تجهيزات مونديال قطر

شمس الزهراني – فنانة تشكيلية وسيدة أعمال : واجهتنا تحديات كبيرة خلال تصميم الشعار الترحيبي بقطر منها ارتفاع البرج وحرارة الجو وإرهاق وقت العمل #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5iEBUg3T8X — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022

تفاصيل المشاركة

تحديات كبيرة

شاركت الفنانة التشكيلية شمس الزهراني، ضمن فريق تجهيزات مونديال كأس العالم في قطر.وروت الفنانة التشكيلية وسيدة الأعمال شمس الزهراني تفاصيل مشاركتها، لبرنامج سيدتي الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، قائلة: تم اختياري ضمن فريق للعمل بأكبر خزان في المدينة التعليمية في الدوحة، حيث كان الخزان بارتفاع 10 طوابق وبالنسبة لي كانت تلك المرة الأولى التي أعمل فيها على مثل هذا الارتفاع.وأشارت الفنانة التشكيلية إلى أنها واجهت تحديات كبيرة خلال تصميم الشعار الترحيبي بقطر منها ارتفاع البرج وحرارة الجو وإرهاق وقت العمل، حيث أخذ منا هذا العمل حوالي 12 يومًا.