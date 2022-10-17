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واجهت تحديات كبيرة

سعودية ضمن فريق تجهيزات مونديال قطر

2022-10-17 الساعة 9:02
سعودية ضمن فريق تجهيزات مونديال قطر
المواطن - الرياض

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شاركت الفنانة التشكيلية شمس الزهراني، ضمن فريق تجهيزات مونديال كأس العالم في قطر.

تفاصيل المشاركة

وروت الفنانة التشكيلية وسيدة الأعمال شمس الزهراني تفاصيل مشاركتها، لبرنامج سيدتي الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، قائلة: تم اختياري ضمن فريق للعمل بأكبر خزان في المدينة التعليمية في الدوحة، حيث كان الخزان بارتفاع 10 طوابق وبالنسبة لي كانت تلك المرة الأولى التي أعمل فيها على مثل هذا الارتفاع.

تحديات كبيرة

وأشارت الفنانة التشكيلية إلى أنها واجهت تحديات كبيرة خلال تصميم الشعار الترحيبي بقطر منها ارتفاع البرج وحرارة الجو وإرهاق وقت العمل، حيث أخذ منا هذا العمل حوالي 12 يومًا.  
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