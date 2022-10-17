سعودية ضمن فريق تجهيزات مونديال قطر

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شمس الزهراني – فنانة تشكيلية وسيدة أعمال : واجهتنا تحديات كبيرة خلال تصميم الشعار الترحيبي بقطر منها ارتفاع البرج وحرارة الجو وإرهاق وقت العمل #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5iEBUg3T8X— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 17, 2022