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جهود جبارة بالدورة السابقة

سعوديون في بطولات الجولف ودورة الألعاب 2023

2022-10-31 الساعة 1:32
سعوديون في بطولات الجولف ودورة الألعاب 2023
المواطن – الرياض

قال أحمد الدهام لاعب ومحلل للعبة الجولف: إن هناك فرصة لمشاهدة العديد من اللاعبين السعوديين في بطولات الجولف المقبلة.

دعم كبير

وأضاف أحمد الدهام في تصريحات لشركة الرياضة السعودية SSC عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: شاهدنا جهود جبارة في دورة الألعاب السعودية 2022 في الجولف.

وتمنى وجود لاعبين سعوديين أكثر في النسخة القادمة من دورة الألعاب 2023.

منافسات قوية

تتواصل المنافسات في دورة الألعاب السعودية 2022 التي تستضيفها الرياض، فعلى مدار يومين استضاف نادي الرياض للجولف منافسات بمشاركة 38 لاعبًا ولاعبة، وحصد اللاعب فيصل السلهب الميدالية الذهبية.

فيما حل في المركز الثاني سعود الشريف، وأكمل عثمان الملا منصة التتويج بتحقيقه الميدالية البرونزية للدورة.

وتوج الفائزين محمد المهنا عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف.

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