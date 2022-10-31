سعوديون في بطولات الجولف ودورة الألعاب 2023

قال أحمد الدهام لاعب ومحلل للعبة الجولف: إن هناك فرصة لمشاهدة العديد من اللاعبين السعوديين في بطولات الجولف المقبلة.

#نشرة_الأخبار | أحمد الدهام – لاعب ومحلل للعبة الجولف: هناك فرصة لمشاهدة العديد من اللاعبين السعوديين في بطولات الجولف، وشاهدنا جهود جبارة في #دورة_الألعاب_السعودية في الجولف. #SSC pic.twitter.com/vEJGWS5Oqe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2022

دعم كبير

وأضاف أحمد الدهام في تصريحات لشركة الرياضة السعودية SSC عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: شاهدنا جهود جبارة في دورة الألعاب السعودية 2022 في الجولف.

وتمنى وجود لاعبين سعوديين أكثر في النسخة القادمة من دورة الألعاب 2023.

منافسات قوية

تتواصل المنافسات في دورة الألعاب السعودية 2022 التي تستضيفها الرياض، فعلى مدار يومين استضاف نادي الرياض للجولف منافسات بمشاركة 38 لاعبًا ولاعبة، وحصد اللاعب فيصل السلهب الميدالية الذهبية.

فيما حل في المركز الثاني سعود الشريف، وأكمل عثمان الملا منصة التتويج بتحقيقه الميدالية البرونزية للدورة.

وتوج الفائزين محمد المهنا عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف.