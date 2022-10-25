سفارة السعودية ببنجلاديش تحذر من سيترانج

حذرت سفارة المملكة بدولة بنجلاديش رعايا المملكة من إعصار سيترانج، وأخذ الحيطة والحذر اللازمين، والتواصل فورًا عند حدوث طارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: تود السفارة تنبيه جميع المواطنين الكرام بالحالة الجوية التي أعلن عنها مركز الأرصاد الجوي، باحتمال أن يضرب إعصار سيترانج موانئ مونغلا وبايرا وشيتاغونغ وكوكس بازار والمحافظات الساحلية.

وتابعت: نأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة فورًا عند حدوث أي طارئ.

إجلاء المواطنين

في السياق ذاته بدأت بنجلاديش فعليًّا في إجلاء مئات الآلاف من المواطنين من مسار إعصار سيترانج، الذي يتوقع أن ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 88 كم/ ساعة، مع توقعات ارتفاع مستوى ماء البحر إلى 3م فوق مستويات المد العادية.

وصنفت الأمم المتحدة بنجلاديش على أنها واحدة من أكثر البلدان تضررًا من تغير الظواهر المناخية منذ مطلع القرن الحالي.