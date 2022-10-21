سفارة المملكة لدى ميانمار تغلق أبوابها الاثنين

موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين
أصدرت سفارة المملكة في ميانمار تنبيهًا مهمًا للمواطنين المقيمين، بشأن عملها يوم الاثنين المقبل.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنه سيتم وقف العمل بها يوم الاثنين المقبل الموفق 24 أكتوبر، وذلك بسبب وجود إجازة رسمية في جمهورية ميانمار.
وأوضحت السفارة أنه سيُستأنف العمل بها في تمام الساعة 9 صباحًا، من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.