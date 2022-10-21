سفارة المملكة لدى ميانمار تغلق أبوابها الاثنين

أصدرت سفارة المملكة في ميانمار تنبيهًا مهمًا للمواطنين المقيمين، بشأن عملها يوم الاثنين المقبل.

إجازة رسمية

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنه سيتم وقف العمل بها يوم الاثنين المقبل الموفق 24 أكتوبر، وذلك بسبب وجود إجازة رسمية في جمهورية ميانمار.

وأوضحت السفارة أنه سيُستأنف العمل بها في تمام الساعة 9 صباحًا، من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.