سفير باكستان: العيش في المملكة أفضل من كندا

أكد سفير دولة باكستان في السعودية أمير خرم راتهور، أن العيش في المملكة مع عائلته أفضل من تجربة العيش في كندا عندما كان سفيرًا لدولته في أوتاوا.
الثقافة السعودية
وأرجع ذلك إلى أن المملكة دولة إسلامية وأن الحياة الثقافية بينها وبين بلاده لا تختلف كثيرًا، معبرًا عن إعجابه بالثقافة السعودية لتميزها عن بقية الدول من حيث كرم الضيافة والطيبة والحب تجاه الآخرين والتي بدورها تساعد القادمين من الخارج للعيش في السعودية كموطنهم الأصلي.
السعودية وباكستان
وأوضح السفير الباكستاني لبرنامج “الدبلوماسي” على قناة السعودية، أن السعودية وباكستان تعملان على مواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية، كونهما يتميزان بتعمق جذور هويتهما في الإسلام، ويظهر ذلك جليًا في قطاعات عدة، من ضمنها منظمة التعاون الإسلامي التي تعمل لصالح القضايا الإسلامية.
وبين سفير باكستان بأن علاقة الدولتين لا تعتمد على أي حكومة باكستانية، فهي عميقة في قلوب الشعبين، نظرًا لما تتسم به العلاقة من أخوة وودية متبادلة، منوهًا على وجود مجلس تنسيق أعلى يعمل منذ زيارة ولي العهد لباكستان عام 2019 حتى الآن قائمًا على إدارة العلاقات الثنائية بين الدولتين.
رياضة الغولف
وأكد السفير أمير خرم سعادته بتطور رياضة الغولف في السعودية، التي يمارسها في أوقات فراغه إلى جانب القراءة والطهي، كما تحظى عائلته بالارتياح والسعادة لتجربة العيش في السعودية بحسب قول ابنته “آية” إن العيش في الرياض أفضل من أوتاوا.