سفير باكستان: ممتن لوجود تعاون مع المملكة

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أعرب سفير باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، عن امتناته لوجود تعاون مشترك بين بلاده والسعودية؛ لمواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية.
#الدبلوماسي | سفير باكستان لدى المملكة: تم تأسيس باكستان تحت مظلة الإسلام، وممتن لوجود تعاون مشترك بين باكستان والمملكة؛ لمواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/IrDMN1s6y8
— قناة السعودية (@saudiatv) October 19, 2022
وقال راتهور في تصريحات نقلتها قناة “السعودية”، إن المملكة وباكستان دولتان مسلمتان، وكلاهما يتميزان بتعمق جذور هويتهما في الإسلام.
وأضاف أن المملكة هي راعية الحرمين الشريفين، وتم تأسيس باكستان تحت مظلة الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا يظهر جليًا في قطاعات عدة وفي كل جانب من تعاون البلدين وشراكتهما الثنائية والمتعددة، حيث تشمل كلها جانب الهوية الإسلامية.
ولفت “مثلًا منظمة التعاون الإسلامي لها أهمية كبرى لدى المملكة وباكستان، ونحن نعمل معًا بالمنظمة لصالح القضايا الإسلامية وذلك للتعرف على المشاكل الإسلامية بالعالم الإسلامي”.
وتابع راتهور قوله: “هذا نشاهده كما في القضية الفلسطينية وفي كشمير ومؤخرًا نواجه مشكلة الإسلاموفوبيا”.