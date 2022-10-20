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لمواجهة مشكلات الأمة الإسلامية

سفير باكستان: ممتن لوجود تعاون مع المملكة

2022-10-20 الساعة 8:13
سفير باكستان: ممتن لوجود تعاون مع المملكة
المواطن - الرياض

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أعرب سفير باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، عن امتناته لوجود تعاون مشترك بين بلاده والسعودية؛ لمواجهة كل المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية.

جذور الهوية

وقال راتهور في تصريحات نقلتها قناة “السعودية”، إن المملكة وباكستان دولتان مسلمتان، وكلاهما يتميزان بتعمق جذور هويتهما في الإسلام.

وأضاف أن المملكة هي راعية الحرمين الشريفين، وتم تأسيس باكستان تحت مظلة الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا يظهر جليًا في قطاعات عدة وفي كل جانب من تعاون البلدين وشراكتهما الثنائية والمتعددة، حيث تشمل كلها جانب الهوية الإسلامية.

القضايا الإسلامية

ولفت “مثلًا منظمة التعاون الإسلامي لها أهمية كبرى لدى المملكة وباكستان، ونحن نعمل معًا بالمنظمة لصالح القضايا الإسلامية وذلك للتعرف على المشاكل الإسلامية بالعالم الإسلامي”.

وتابع راتهور قوله: “هذا نشاهده كما في القضية الفلسطينية وفي كشمير ومؤخرًا نواجه مشكلة الإسلاموفوبيا”.

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