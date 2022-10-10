Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة كنز للثقافة

سفير فرنسا: أنا محظوظ لوجودي في السعودية

2022-10-10 الساعة 4:25
سفير فرنسا: أنا محظوظ لوجودي في السعودية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تحدث سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، عن التبادل الثقافي بين السعودية وفرنسا، مؤكدًا أن تبادل الفنون والثقافة، بين البلدين أمر مهم جدًا. وأضاف خلال حديثه بقناة الإخبارية: “أنا مغرم بالثقافة وتبادل الحوار الثقافي بين البلدين، ومؤمن بعلاقات الناس، ومحظوظ جدًا لوجودي في المملكة في هذا الوقت من هذه الثورة الثقافية التي تحدث في المملكة مع افتتاح دور السينما والموسيقى والرقص. وتابع سفير فرنسا: “كل شيء يأتي بسرعة كبيرة وتريد فرنسا أن تكون جزءًا من هذه الرحلة الرائعة، لقد بدأنا أن نكون شريكًا متميزًا مع وزارة الثقافة ووقعنا اتفاقًا خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى جدة العام الماضي، بهدف تغطية العديد من الجوانب للحفاظ على التراث الجديد وأعني الصناعات الإبداعية مثل كيفية إحضار الألعاب الإلكترونية هذا النوع من ألعاب فيديو الواقع الافتراضي، وبالطبع بين شرائح الثقافة التقليدية، الموسيقى والغناء المسرح والرقص والفنون البصرية”. واستكمل: أنا فخور أن فرنسا كانت الدولة الأولى القادرة على إحضار الأوركسترا، خلال يوم أوروبا في مايو من هذا العام، ليعزفوا معًا هنا في الرياض مع الأوركسترا السعودية الوطنية وكانت هذه تجربة رائعة لدرجة أن وزارة الثقافة قررت تكراره في باريس، وهذا مجرد مثال على يما يمكننا القيام به، ليس فقط لجذب الثقافة الفرنسية ولكن لإنشاء جسور، وبناء التبادلات بين فنانينا.

فرقة الهيب هوب

وأردف سفير فرنسا: “لقد عملنا معًا لأول مرة فرقة رقص معاصرة من فرنسا والتي قدمت هنا في الرياض مع بعض راقصي الهيب هوب في السعودية أحداثًا فريدة وقد نظمنا أيضًا في يونيو لأول مرة في المملكة فرقة موسيقية فرنسية ليوم الموسيقى الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم”.

السعودية كنز للثقافة 

واستطرد: أعتقد أن السعودية كنز للثقافة وهو أمر غير معروف للخارج ولديها الكثير لتقدمه لنا ولدينا الكثير لنقدمه لها من خلال التبادل، وسنواصل القيام بذلك في جميع الجوانب وسوف نحصل على مستقبل طموح للغاية، لذلك نحضر فنانين وموسيقيين من فرنسا ونأتي بالعديد من خبراتنا في العديد من المجالات.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه