سفير فرنسا: أنا محظوظ لوجودي في السعودية

فيديو | سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ لـ #الإخبارية: أنا محظوظ لوجودي في المملكة لما تشهده هذا الوقت من ثورة ثقافية #الإخبارية pic.twitter.com/A673KbM4jF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 10, 2022

فرقة الهيب هوب

السعودية كنز للثقافة

تحدث سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، عن التبادل الثقافي بين السعودية وفرنسا، مؤكدًا أن تبادل الفنون والثقافة، بين البلدين أمر مهم جدًا.وأضاف خلال حديثه بقناة الإخبارية: “أنا مغرم بالثقافة وتبادل الحوار الثقافي بين البلدين، ومؤمن بعلاقات الناس، ومحظوظ جدًا لوجودي في المملكة في هذا الوقت من هذه الثورة الثقافية التي تحدث في المملكة مع افتتاح دور السينما والموسيقى والرقص. وتابع سفير فرنسا: “كل شيء يأتي بسرعة كبيرة وتريد فرنسا أن تكون جزءًا من هذه الرحلة الرائعة، لقد بدأنا أن نكون شريكًا متميزًا مع وزارة الثقافة ووقعنا اتفاقًا خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى جدة العام الماضي، بهدف تغطية العديد من الجوانب للحفاظ على التراث الجديد وأعني الصناعات الإبداعية مثل كيفية إحضار الألعاب الإلكترونية هذا النوع من ألعاب فيديو الواقع الافتراضي، وبالطبع بين شرائح الثقافة التقليدية، الموسيقى والغناء المسرح والرقص والفنون البصرية”. واستكمل: أنا فخور أن فرنسا كانت الدولة الأولى القادرة على إحضار الأوركسترا، خلال يوم أوروبا في مايو من هذا العام، ليعزفوا معًا هنا في الرياض مع الأوركسترا السعودية الوطنية وكانت هذه تجربة رائعة لدرجة أن وزارة الثقافة قررت تكراره في باريس، وهذا مجرد مثال على يما يمكننا القيام به، ليس فقط لجذب الثقافة الفرنسية ولكن لإنشاء جسور، وبناء التبادلات بين فنانينا.وأردف سفير فرنسا: “لقد عملنا معًا لأول مرة فرقة رقص معاصرة من فرنسا والتي قدمت هنا في الرياض مع بعض راقصي الهيب هوب في السعودية أحداثًا فريدة وقد نظمنا أيضًا في يونيو لأول مرة في المملكة فرقة موسيقية فرنسية ليوم الموسيقى الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم”.واستطرد: أعتقد أن السعودية كنز للثقافة وهو أمر غير معروف للخارج ولديها الكثير لتقدمه لنا ولدينا الكثير لنقدمه لها من خلال التبادل، وسنواصل القيام بذلك في جميع الجوانب وسوف نحصل على مستقبل طموح للغاية، لذلك نحضر فنانين وموسيقيين من فرنسا ونأتي بالعديد من خبراتنا في العديد من المجالات.