سلطان الغنام يُسجل ثاني أهداف النصر

هدددددف!⚽️

سلطان الغنام يضيف الهدف الثاني للنصر ⚽️

أبها 0 × 2 النصر#أبها_النصر#SSC pic.twitter.com/VgwI5BYGTq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022

تمكن النجم سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، من إحراز الهدف الثاني لأصفر الرياض في شباك فريق أبها.سلطان الغنام تمكن في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الثاني من إحراز الهدف الثاني لأصفر الرياض مستغلًّا خطأ دفاعيًّا في دفاعات فريق أبها. وكان أصفر الرياض تقدم بالهدف الأول عبر البرازيلي لويز جوستافو بالدقيقة الخامسة من بداية الشوط الأول. وتُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة. وإذا نجح أصفر الرياض في الفوز فسوف يصعد 4 مراكز ليصل إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة. يذكر أن النصر كان تعادل مع نادي الاتحاد سلبًا الأحد الماضي في الجولة الخامسة من دوري روشن.