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في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

سلطان بن سلمان يدشن كتب مؤسسة التراث الخيرية

2022-10-04 الساعة 11:25
سلطان بن سلمان يدشن كتب مؤسسة التراث الخيرية
المواطن - واس

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، الطبعة الثالثة من كتاب (من الاندثار إلى الازدهار البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية)، وكتاب (الروعة، أو حسن فتحي الآخر ساباسا بلانكا)، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م.

محفل ثقافي كبير

وعبر سموه عن سعادته بتدشين كتب مؤسسة التراث في المحفل الثقافي الكبير الذي يشهد حضوراً لافتاً، مشيراً إلى أهمية التركيز على المحتوى الثقافي الوطني. سلطان بن سلمان يدشن كتب مؤسسة التراث الخيرية - المواطن وقال سموه في تصريح صحفي عقب التدشين: إن الثقافة في المملكة العربية السعودية تحظى برعاية كريمة واهتمام ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -. ويضم جناح مؤسسة التراث الخيرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، عدداً من إصدارات المؤسسة المتخصصة في التاريخ والثقافة والتراث بعدة لغات. سلطان بن سلمان يدشن كتب مؤسسة التراث الخيرية - المواطن
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