سلمان الفرج يغيب عن تدريبات المنتخب السعودي

واصل المنتخب السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًّا في “أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة”، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

على المستوى الميداني، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “هيرفي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري اختبار لياقي، قُسم فيه لاعبي الأخضر إلى ثلاث مجموعات بعدها تمرين التحكم بالكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

كذلك لم يشارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في التدريبات الجماعية، بعد أن سمح له المدير الفني مغادرة المعسكر بسبب وفاة خالته.

إصابات المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، كشف المنتخب السعودي آخر تطورات إصابة 6 من نجومه وهم “سالم الدوسري، سلطان الغنام، عبدالله مادو، ياسر الشهراني، سامي النجعي، ناصر الدوسري”.

وذكر الأخضر أن سالم الدوسري يخضع لبرنامج تأهيلي برفقة الجهاز الطبي، سلطان الغنام تعرض لإصابة عضلية وسيخضع لبرنامج علاجي في وكالة أسبيتار بـ قطر، عبدالله مادو يخضع للراحة بسبب عارض صحي، ياسر الشهراني يستكمل برنامجه العلاجي المُعد له في الرياض.

سامي النجعي يُعاني من إصابة يخضع اللاعب حاليًّا لبرنامج علاجي، كما حدد الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًّا للاعب ناصر الدوسري.

وسيخوض الأخضر 5 وديات في معسكر الإمارات وهم “مقدونيا في 22 أكتوبر، ألبانيا يوم 26 أكتوبر، الهندوراس يوم 30 أكتوبر، أيسلندا في 6 نوفمبر، بنما يوم 10 نوفمبر”.