Icon

الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلوكيات المدير العصبي تنتقل لأسر الموظفين

2022-10-13 الساعة 9:44
سلوكيات المدير العصبي تنتقل لأسر الموظفين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال الأخصائي النفسي عبدالملك التركي، إن سلوكيات المدير العصبي تنتقل للموظفين، والموظفين ينقلوها لأسرهم وأبنائهم، وأبناؤهم ينقلوها لأصدقائهم بالمدرسة وهكذا.

دائرة

وأضاف التركي في برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، أن تلك السلوكيات تنتشر في المجتمع إلى ما لا نهاية حتى تصبح دائرة.

الأمراض النفسية

وردًا على سؤال هل الأمراض النفسية معدية؟ أوضح الأخصائي النفسي، أن الأمراض النفسية مؤثرة وليست معدية، بمعنى إذا كان هناك في المنزل مريض فصام أو مريض آخر، فقد يؤثر على الأشخاص المحيطة به بسبب تصرفاته، مما يسبب القلق على الأشخاص الموجودين معه.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد
الرياضة العالمية

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد

الرياضة العالمية
موعد مباراة السعودية والإكوادور
الرياضة

موعد مباراة السعودية والإكوادور

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج

حصاد اليوم
خرائط U Maps في معرض جدة العقاري
السعودية اليوم

خرائط U Maps في معرض جدة العقاري

السعودية اليوم
20 % من السعوديين مدخنون
السعودية اليوم

20 % من السعوديين مدخنون

السعودية اليوم
التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين
السعودية اليوم

التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين

السعودية اليوم
السحب الركامية تعود غدًا
السعودية اليوم

السحب الركامية تعود غدًا

السعودية اليوم
تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة
تكنولوجيا

تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة

تكنولوجيا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه