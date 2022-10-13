سلوكيات المدير العصبي تنتقل لأسر الموظفين

دائرة

الأمراض النفسية

قال الأخصائي النفسي عبدالملك التركي، إن سلوكيات المدير العصبي تنتقل للموظفين، والموظفين ينقلوها لأسرهم وأبنائهم، وأبناؤهم ينقلوها لأصدقائهم بالمدرسة وهكذا.وأضاف التركي في برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، أن تلك السلوكيات تنتشر في المجتمع إلى ما لا نهاية حتى تصبح دائرة.وردًا على سؤال هل الأمراض النفسية معدية؟ أوضح الأخصائي النفسي، أن الأمراض النفسية مؤثرة وليست معدية، بمعنى إذا كان هناك في المنزل مريض فصام أو مريض آخر، فقد يؤثر على الأشخاص المحيطة به بسبب تصرفاته، مما يسبب القلق على الأشخاص الموجودين معه.