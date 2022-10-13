سلوكيات المدير العصبي تنتقل لأسر الموظفين

الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز
الأخصائي النفسي "عبدالملك التركي": سلوكيات المدير العصبي تنتقل للموظفين، والموظفين ينقلوها لأسرهم وأبنائهم @Alturki_Mlk@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kIL6yNSMuT— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2022