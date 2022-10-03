سناب شات يتيح للسعوديين مشاهدة أصدقاء أبنائهم

فيديو | لأول مرة في المملكة..



إطلاق خدمة مشاهدة الأصدقاء بـ "سناب شات" للتحكم في أنشطة الأبناء وحمايتهم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uFGu9Q31YR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2022

هدف الخدمة

سناب شات السعودية

أطلقت منصة سناب شات بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة مركز العائلة للرقابة الأبوية في المملكة، كأول دولة تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميًا بعد ألمانيا.وتتيح الخدمة لأولياء الأمور، التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم ومن يتواصل معهم دون استعراض محتوى المحادثات حفاظًا على خصوصياتهم واستقلاليتهم. من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لسناب شات السعودية عبدالله الحمادي، أن سناب شات، موجود بشكل كبير في المملكة ويسري على جميع طوائف المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه لأهمية ومكانة العائلة في المجتمع السعودي تم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة.وأشار خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إلى أن المنصة حرصت أن تبدأ بالسعودية وتطلق هذه الخاصية المهمة في السوق السعودي كأحد أول الأسواق العالمية التي تم إطلاق الخاصية فيها، خصوصًا لما للعائلة من أهمية في تكوين المجتمع السعودي. وتابع: “نحاول نخلق منصة رقمية، تجد من خلالها العائلة جميع الخصائص التي تحتاجها ويحتاجها مختلف أفراد العائلة”.