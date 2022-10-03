سناب شات يتيح للسعوديين مشاهدة أصدقاء أبنائهم

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فيديو | لأول مرة في المملكة..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2022
إطلاق خدمة مشاهدة الأصدقاء بـ "سناب شات" للتحكم في أنشطة الأبناء وحمايتهم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uFGu9Q31YR