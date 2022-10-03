Icon

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير Icon “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية Icon الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية Icon كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده Icon كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! Icon السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية Icon حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! Icon سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية Icon برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للتحكم في أنشطة الأبناء وحمايتهم

سناب شات يتيح للسعوديين مشاهدة أصدقاء أبنائهم

2022-10-03 الساعة 4:09
سناب شات يتيح للسعوديين مشاهدة أصدقاء أبنائهم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أطلقت منصة سناب شات بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة مركز العائلة للرقابة الأبوية في المملكة، كأول دولة تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميًا بعد ألمانيا.

هدف الخدمة

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور، التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم ومن يتواصل معهم دون استعراض محتوى المحادثات حفاظًا على خصوصياتهم واستقلاليتهم. من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لسناب شات السعودية عبدالله الحمادي، أن سناب شات، موجود بشكل كبير في المملكة ويسري على جميع طوائف المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه لأهمية ومكانة العائلة في المجتمع السعودي تم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة.

سناب شات السعودية

وأشار خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إلى أن المنصة حرصت أن تبدأ بالسعودية وتطلق هذه الخاصية المهمة في السوق السعودي كأحد أول الأسواق العالمية التي تم إطلاق الخاصية فيها، خصوصًا لما للعائلة من أهمية في تكوين المجتمع السعودي. وتابع: “نحاول نخلق منصة رقمية، تجد من خلالها العائلة جميع الخصائص التي تحتاجها ويحتاجها مختلف أفراد العائلة”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمن الدولة: تبرعك للجهات غير المرخص لها...
السعودية اليوم

أمن الدولة: تبرعك للجهات غير المرخص لها...

السعودية اليوم
التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة
السعودية اليوم

التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة

السعودية اليوم
ميري الخليجية تلقي قصيدة حماسية
السعودية اليوم

ميري الخليجية تلقي قصيدة حماسية

السعودية اليوم
الغرب يعلق على إعلان بوتين التعبئة الروسية
العالم

الغرب يعلق على إعلان بوتين التعبئة الروسية

العالم
القبض على مقيم امتهن نقل المخالفين وضبط...
أخبار أمنية

القبض على مقيم امتهن نقل المخالفين وضبط...

أخبار أمنية
جماهير الفتح الأكثر حضورًا بالجولة الـ3
الرياضة

جماهير الفتح الأكثر حضورًا بالجولة الـ3

الرياضة
الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الجميع بولاء...
السعودية اليوم

الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الجميع بولاء...

السعودية اليوم
إيقاف شحنة مخللات مخالفة عبر ميناء جدة
السعودية اليوم

إيقاف شحنة مخللات مخالفة عبر ميناء جدة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه