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سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة

2022-10-25 الساعة 3:01
سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة
المواطن - الرياض

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طُرحت مؤخرًا مجموعة جديدة من المزايا الحصرية والتجريبية التي تزيد عن أكثر من 12 ميزة لتلبية احتياجات وقدرات مطوري وصانعي المحتوى الإبداعي، وتطويره في المملكة العربية السعودية والعالم، وذلك من خلال منصة سناب شات.

تحديث سناب شات

وتتيح النسخة المحدثة من المنصة، للمستخدمين إمكانية إضافة لقطات لقصتهم تنتهي صلاحيتها بعد ساعة واحدة أو حتى أسبوع واحد، لتمكنهم من مشاركة الصور واللقطات الخاصة بهم مع أصدقائهم لفترة أطول أو أقصر.

نغمات منوعة

كما تُمكنهم من تعيين نغمات منوعة لأصدقائهم المختلفين؛ لمعرفة من يتصل بهم دون النظر إلى هواتفهم، بالإضافة إلى عرض لونهم المفضل على الشاشة أثناء التقاطهم للمحتوى وخلفيات جديدة وحصرية للمستخدمين لتزيين وتخصيص ملفاتهم التعريفية، وغيرها من المميزات الأخرى.

وبدوره، علق عبدالله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي للمنصة في سوق المملكة العربية السعودية، قائلًا “عالميًا اشترك أكثر من مليون مستخدم في خدمة سناب شات بلس حتى اليوم، مما يحفّزنا على طرح المزيد من الميزات لتلبية اهتماماتهم وتطلعاتهم بالشكل الأمثل، كما نتطلع إلى اكتشاف إمكانيات خدمتنا لتعزيز القدرات الإبداعية لمجتمع مطوري المحتوى في المملكة”.

وتابع “الحمادي”: “المنصة نعتبر أداة مثالية لحفظ المتابعين أعمال المبدعين الصاعدين أو أصدقائهم من محبي التقاط صور السيلفي، وفي ظل تدفق المزيد من المزايا الجديدة، ستصبح الخدمة بالفعل قادرة على مفاجأتهم باستمرار، ومنح المستخدمين تجارب مسلية وغامرة”.

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