سوروفيكين قائد روسيا الجديد بالصراع الأوكراني 

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنرال سيرجي سوروفيكين، لقيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجاء ذلك بعد الضربة التي تعرضت لها روسيا في جزيرة القرم التي ضمتها إليها في عام 2014 حيث تم تدمير جسر كيرتش جزئيًا.
من هو الجنرال سوروفيكين؟
بحسب وكالة فرانس برس، فقد اشتهر الجنرال الروسي المولود عام 1966 في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية بقسوته المطلقة، وسبق وأن خدم في طاجيكستان والشيشان وسوريا.
حصل على لقب بطل روسيا وحصل على وسام خدمته في سوريا عام 2017 حيث قاد الحملة العسكرية الروسية كقائد للقوات الجوية.
وصفه صادر عن مؤسسة Jamestown، وهي مؤسسة لسياسة الدفاع الأمريكية، بأنه معروف في الجيش الروسي بكونه لا يرحم.
حقق سوروفيكين مسيرة لافتة في الرتب العليا في هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع بعد عام 2008، وكان استعداده لتنفيذ أي أوامر بحزم أبطل أي أسئلة محتملة حوله.
تم سجنه مرتين، كانت المرة الأولى لمدة ستة أشهر بعد أن قتل جنود تحت إمرته ثلاثة متظاهرين في العاصمة الروسية موسكو خلال انقلاب أغسطس 1991 الذي سبق انهيار الاتحاد السوفيتي، وتم إطلاق سراحه فيما بعد دون محاكمة، وبعد أربع سنوات، تلقى حُكمًا -تم نقضه لاحقًا- بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
ونقلت وكالة Live24 الروسية عن يفغيني بريغوزين، مؤسس مجموعة فاغنر، وهي منظمة روسية شبه عسكرية، وصفه للجنرال سوروفيكين بأنه شخص أسطوري، كما قال عنه أيضًا إنه القائد الأكثر كفاءة في الجيش الروسي.
مستجدات روسيا وأوكرانيا
تعيد روسيا تشكيل قواتها في أوكرانيا بعد محاولات كييف المستمرة لمحاولة وقف الخسائر التي تعرضت لها، ويعتقد بعض المراقبين أن تعيين سوروفيكين يشير إلى أن موسكو ستركز جهودها الحربية على منطقة واحدة.
وقال ألكسندر فوترافيرز، من منظمة Swiss Military Review إن تلك المنطقة قد تكون مدينة لوهانسك أو دونيتسك أو ربما في الجنوب.