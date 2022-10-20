سوق حائل تبهر زوجين أستراليين

أثارت السوق الشعبية في حائل زوجين أستراليين، في جولة لن ينسوها في المملكة، حيث أبديا دهشتهما من المعروضات الموجودة في السوق.

وتظهر الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سعادتهما وانبهارهما بالسوق الشعبية، وغرد النشطاء من داخل المملكة مبدين إعجابهم وعشقهم لحائل وللسوق الشعبية.

أسواق قديمة

وتعد الأسواق الشعبية القديمة في حائل، ومنها سوق برزان الشعبية، بما تحويه من متطلبات واحتياجات الناس التراثية، وهي من أبرز المعالم التي تستقطب السياح.

كما تنتعش حركة المبيعات والطلبات لشراء قوالب تراثية قديمة تحكي تراث المنطقة ومكانتها.

داعمة للاقتصاد

من جهة أخرى، تعتبر السوق الشعبية معززة وداعمة لاقتصاد الأسر لاسيما البائعين لأنها توفر مداخيل طيبة، وفي الوقت نفسه فإن الأسعار تعد معقولة في مختلف أصناف المنتجات والأكلات الشعبية، ما جعل لها نصيبًا وافرًا من الإقبال عليها بشكل مضاعف.

فرصة سانحة

ووصف زوار الأسواق الشعبية بأن هذه الأسواق تعد قيمة اقتصادية، وتوفر عوائد للبائعات، كما أن ثقافة المجتمع تغيرت عن السابق، فالمستهلك أصبح ينظر للأسواق الشعبية نظرة داعمة، ولذا تعد الأسواق الشعبية فرصة سانحة لتحسين مستوى المعيشة والدخل، وكذلك فرصة في إبراز منتجات المنطقة ومحتواها التراثي من مختلف الصناعات التقليدية والأكلات الشعبية، خاصة وأن السوق تضم تجهيزات مستوحاة من الماضي.