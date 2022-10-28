سولاري: سعيد العويران لا يختلف عن مارادونا

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أكد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، الأرجنتيني خورخي سولاري أنه يملك ذكريات رائعة مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994، مؤكدًا سعادته بتدريب النجم سعيد العويران.
وتحدث سولاري عن تجربته مع الأخضر، قائلًا: “لم يعد بيني وبين السعوديين أي اتصال عقب نهاية المونديال لكني ما زلت أحب كرة القدم السعودية وأتابع ما يحدث فيها، عشت أيامًا لا تنسى مع اللاعبين في المونديال وقضينا وقتًا رائعًا”.
وتابع: “اليوم أنظر إلى التجربة بكل فخر، فعندما أتحدث مع اللاعبين الأرجنتينيين أقول لهم إنني دربت سعيد العويران الذي سجل الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن مارادونا”.
واختتم سولاري تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “أنا أفرح بأهداف الفرق التي دربتها، ولهذا لن أشاهد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم المقبلة”.
وتأهل الأخضر إلى نهائيات المونديال للمرة الأولى في تاريخه عام 1994، وتألق سعيد العويران بشكل لافت، حيث نجح في تسجيل هدف مارادوني في شباك المنتخب البلجيكي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).