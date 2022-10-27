سوناك وزوجته يمارسان طقوسهما أمام بقرة

انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة تظهر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، وزوجته أكشاتا مورثي، يقومان بأداء طقوس العبادة الهندوسية، بجانب بقرة.

يطعمان البقرة

أظهر الفيديو، سوناك وزوجته وهما يرتديان الزي الهندي، ويقفان بجانب بقرة، ويقومان بإطعام البقرة بأيديهما، وسط أجواء خاصة.

وقد تجمهر العديد من المصورين، لالتقاط بعض الصور لسوناك وزوجته.

وتصدر فوز ريشي سوناك، ذي الأصول الهندية، برئاسة الوزراء، نشرات الأخبار وعناوين الصحف، واستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إزالة الأطباق

وتضمن أول تصريح لسوناك، عقب الفوز، إزالة جميع الأطباق التي تحتوي على لحوم البقر من قائمة طعام مكتب الرئاسة.