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تبدأ بـ750 ألف يورو

سيارة مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل

2022-10-03 الساعة 11:56
سيارة مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل
المواطن - متابعة

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كشفت شركة “دارتز موتورز” مواصفات سيارتها الجديدة، التي تعد من بين أكثر السيارات جنونًا في العالم. وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن أسعار السيارة الجديدة، التي تأتي ضمن فئة “Prombron SUV”، تبدأ بـ750 ألف يورو، وتصل إلى أكثر من 1.05 مليون يورو، في حال أرادها الزبون مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل.

التصميم الداخلي:

وأوضحت أن السيارة تعتمد بالأساس على سيارة “مرسيدس-مايباخ جي إل إس” الرياضية، لكنها مغطاة بهيكل من “الكربون كيفلر”. ويتضمن التصميم الداخلي الفخم خزنة، تعمل ببصمة الإصبع، للسيجار والمكياج الباهظ الثمن، بالإضافة إلى خزنة منفصلة لسلاح “AK47” وخزنة لدرع مضاد للرصاص، مصنوع من جلد التمساح أو جلد الثعبان.

ترقية الحماية:

وتوفر الشركة المتخصصة في صناعة السيارات المصفحة، ومقرها لاتفيا، خدمة ترقية الحماية إلى “STANAG”، وهو المستوى المحدد من قبل “الناتو”، مقابل 300 ألف يورو إضافية. ويعني هذا المستوى إضافة درع مقاوم للانفجار، للحماية من هجمات القنابل اليدوية وانفجارات الألغام ونيران المدفعية الثقيلة. وذكرت “ديلي ميل” أن السيارة قادرة على بلوغ 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3.8 ثانية. وتواجه “دارتز” مجموعة من الانتقادات من قبل النشطاء، الذين يعترضون بشدة على استخدام أجزاء من الحيوانات النادرة في سياراتها الفخمة.
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