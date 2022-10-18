سيرين عبدالنور ترفض التصالح مع نادين نجيم

نادين الراسي تتوسط

تفاصيل الخلاف

يبدو أن الخلاف بين الفنانتين سيرين عبدالنور ونادين نجيم لن ينتهي، فعلى الرغم من توسط الفنانة نادين الراسي، للصلح بينهما، وإنهاء الخلاف، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.نادين الراسي حلفت بحياة شقيقها المطرب الراحل جورج الراسي كي توافق النجمتان سيرين عبدالنور ونادين على الصلح لكن دون جدوى، إذ غردت نادين وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: “العُمر قصير والدنيا فانية وما في شيء بيحرز بنتنافس بنتزاعَل بنتصالَح والنتيجة أعمال الناس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالم سيرين نادين، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبة”. سيرين عبدالنور طلبت منها أن تترك الأمر للأيام ولن توافق على مطلبها، بينما ترحمت على جورج الراسي إذ كتبت: “الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وأرجع شوف الضحكة على وجهك هيدا الأهم هلق والباقي اتركيه للأيام”، أما نادين نجيم فلم ترد على التغريدة وتجاهلتها.ويعود الخلاف بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم خلال جلسة “الدراما على عرشها” في منتدى الإعلام العربي، عندما سأل الإعلامي نيشان عن إمكانية جمع سيرين عبدالنور ونادين نجيم في عمل مشترك لتدخل سيرين وتقاطعه قائلة “لم تنفذ الفكرة ونادين هي التي رفضتها”. وحديث سيرين عبدالنور لم يعجب نادين نجيم التي خرجت في تغريده عبر حسابها على تويتر، وكتبت:” حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولًا، وأهم شيء المصداقية بالكلام .. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا”.