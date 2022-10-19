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الدوري توقف لمدة 60 يومًا

سيطرة هلالية شبابية بأول 8 جولات بـ دوري روشن

2022-10-19 الساعة 9:41
سيطرة هلالية شبابية بأول 8 جولات بـ دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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يسيطر ناديا الهلال والشباب على معظم الأرقام والإحصائيات في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة.

سيطرة شبابية هلالية

صدارة الهدافين من نصيب البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب برصيد 6 أهداف.

الأكثر تمريرًا علي البليهي لاعب الهلال برصيد 541 تمريرة، بينما مرر البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال 301 تمريرة.

كذلك صنع الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب 23 فرصة تهديفية محققة، وتصدى سيونج جيو حارس الشباب لـ 90% من الكرات التي جاءت على مرماه.

أندري كاريلو - الهلال والشباب

توقف دوري روشن

وفي وقت سابق، كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، سبب إيقاف منافسات دوري روشن السعودي قبل فترة طويلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

وتوقفت منافسات الدوري بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر، نظرًا لانشغال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في المونديال، على أن يعود يوم 15 ديسمبر.

وعلق ياسر المسحل خلال تصريحاته: “إيقاف دوري روشن كان لاحتياج المدرب لهذه المدة؛ نظرًا لوجود 7 أجانب وهناك عدد من اللاعبين السعوديين لا يجدون الفرصة باللعب”.

وتابع: “لن يفقد الدوري السعودي جاذبيته للاعبين العالميين بسبب فترة التوقف الطويلة، كما نعلم إقامة كأس العالم في منتصف الموسم يعتبر حدثًا استثنائيًّا، ولذلك غالبية دوريات العالم ستتوقف بتلك الفترة”.

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